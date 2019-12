Oppositie hekelt manier van communiceren over Dag van Mantelzorgers, schepen reageert furieus Nele Dooms

02 december 2019

17u07 1 Buggenhout Het goed bedoelde initiatief om met een aperitiefmoment alle mantelzorgers van Buggenhout eens in de bloemetjes te zetten, kreeg tijdens de jongste gemeenteraad nog een staartje. Oppositieraadslid Jean-Pierre Willems (N-VA) hekelde er de manier van communiceren over het evenement. “Belangenvermenging”, meent hij. Het zorgde voor een furieuze reactie van schepen van Sociale Zaken Nadine Sertijn (CD&V).

De Dag van de Mantelzorgers vond voor de allereerste keer plaats in Buggenhout. In gemeenschapscentrum De Pit was iedereen die dagelijks voor een zorgbehoevende zorgt welkom voor een hapje en drankje en wat muziek. “Hoewel we met het initiatief zelf helemaal geen probleem hebben, stellen we ons wel vragen bij de communicatie ervan”, opperde raadslid Jean-Pierre Willems tijdens de jongste vergadering van de gemeenteraad. “Met een flyer werd het event bekend gemaakt. Alleen stond op die flyer voor mensen die hun komst wilden bevestigen, het mailadres van de schepen vermeld en van een privé-persoon die in haar thuiszorgpraktijk nog stage liep. Dat is niet correct en ruikt zelfs naar belangenvermenging. Als de gemeente organiseert, moeten de contactgegevens van de gemeente vermeld staan en niet die van een privé-persoon. Dat wekt de verkeerde indruk.”

De opmerking van Willems schoot bij schepen van Sociale Zaken Nadine Sertijn serieus in het verkeerde keelgat. “Ja ik ben naast schepen toevallig ook thuisverpleegster en betrokken bij de vzw Samen die zich inzet voor zieken in onze gemeente, maar daar moet ik niet op afgerekend worden. En ik zal gegevens van de gemeente daar ook nooit voor misbruiken”, klonk het kwaad. “Deze uitlatingen pik ik niet.”

De discussie mondde uiteindelijk uit in een welles-nietes-gesprek. Tot voorzitter van de gemeenteraad Jan Stevens het debat afsloot en naar het volgende punt overging.