Opnieuw brandstichting aan Alvat-site, daders spoorloos Koen Baten

15 juni 2019

00u17 5 Buggenhout Aan de oude Alvat-site op de Brielstraat in Buggenhout is vrijdagavond brand uitgebroken aan de fabrieksgebouwen op het terrein. Het vuur ontstond rond 23.00 uur en werd aangestoken door enkele jongeren. Begin dit jaar, op 11 januari, werd er ook al eens brand gesticht in de oude burelen vooraan. De brand van deze avond was wel zwaarder dan toen.

Het waren enkele bewoners die vlakbij wonen die de brand hadden opgemerkt en de hulpdiensten verwittigden. De brandweer kwam ter plaatse en had de brand na een half uur onder controle. De daders hadden buiten tegen de muur enkele houten paletten opgestapeld en deze in brand gestoken. De vlammen waren meters hoog en er was een grote rookpluim te zien. Het is niet duidelijk of de gebouwen schade hebben opgelopen.

Net zoals de brand in januari is ook hier bijna zeker kwaad opzet in het spel. De site is verlaten en afgesloten. De politie hield nog een korte zoektocht naar de mogelijke daders, maar er kon niemand meer aangetroffen worden. Er vielen geen gewonden bij de brand.