Opknapbeurt voor parking aan bos Nele Dooms

16 oktober 2019

17u34 0

De Bosparking in de Kasteelstraat, waar doorgaans bezoekers van Buggenhout Bos parkeren, krijgt een opknapbeurt. Daar zal de Afdeling Natuur en Bos voor zorgen. De grond waarop de parking is aangelegd, blijkt echter eigendom van het OCMW van Buggenhout. Om de werken toch te kunnen plaatsvinden, besliste de gemeenteraad om voor de grond een recht van opstal toe te kennen aan de Afdeling Natuur en Bos van het Vlaams Gewest. Zo kan die de heraanleg zonder problemen uitvoeren. “De kasseien vooraan op de Bosparking liggen allemaal los”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Daarom zijn vernieuwingswerken noodzakelijk. Als Natuur en Bos daar centen in steekt, wil het natuurlijk wel garanties. Daarom bieden wij dat recht van Opstal. Zo kan het parkeerterrein nog zeker minstens dertig jaar blijven bestaan.”