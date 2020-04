Opknapbeurt Stationsplein zal in eerste fase 158.000 euro kosten: nieuw wegdek en fietssuggestiestroken Nele Dooms

17 april 2020

17u40 0 Buggenhout Een eerste opknapbeurt van het Stationsplein in Buggenhout zal 158.000 euro kosten. Het gemeentebestuur heeft het dossier klaar, zodat een aannemer gezocht kan worden.

Al jaren is er sprake van een volledige heropwaardering van de stationsomgeving in Buggenhout. Er was ooit een ambitieus plan, maar omdat de NMBS uiteindelijk niet met de nodige budgetten boven water kwam werd dat tot nu toe niet gerealiseerd. Het nieuwe gemeentebestuur koos ervoor om een totaal nieuw dossier op te starten, dat ook goedkoper en bescheidener moest.

Het stationsproject zal in drie fasen aangepakt worden. Een eerste fase dit jaar omvat de aanleg van een nieuwe toplaag in asfalt aan beide kanten van het Stationsplein. “Er komen ook okerkleurige fietssuggestiestroken in de Stationsstraat, van Kerkstraat tot Vierhuizen, langs beide kanten van de weg”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Op het Stationsplein worden de fietssuggestiestroken op 20 centimeter van de parkeervakken aangebracht en zijn daar 1,5 meter breed. In de Stationsstraat komen fietssuggestiestroken van 1,3 meter breed op 15 centimeter van de weggoten.”

De parkeervakken worden hertekend en zullen iets groter zijn dan de huidige parkeervakken. Er komen ook betonnen inritbanden ter hoogte van de fietsenstallingen, zodat fietsers gemakkelijker de stallingen kunnen bereiken op het perron. “Deze eerste fase zal de stationsomgeving al meteen een heel ander uitzicht geven”, verzekert Hermans. “De NMBS zal gelijktijdig de fietsenstallingen verbeteren.”