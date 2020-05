Open Vld stelt zelf steunmaatregelen voor na beoordelen 10-puntenprogramma gemeente als “ondermaats” Nele Dooms

15 mei 2020

15u30 1 Buggenhout Oppositiepartij Open Vld stelt zelf een lijst van steunmaatregelen voor. De partij beoordeelt het 10-puntenprogramma waar het CD&V-gemeentebestuur deze week mee op de proppen kwam als 'ondermaats'. "Lokale economie en verenigingen verdienen meer steun", klinkt het.

CD&V lanceerde begin deze week een plan met lokale steunmaatregelen om er middenstand, verenigingen en inwoners weer bovenop te krijgen na de coronacrisis. Het ging onder andere om subsidie en renteloze leningen voor verenigingen, steun voor onthaalouders en winkeliers, schorsen van huurgelden en belastingen,... Maar, net zoals oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang al lieten verstaan, vindt ook Open Vld het relanceplan ‘teleurstellend’. “We maakten zelf mogelijke steunmaatregelen over als suggestie, maar daar is jammer genoeg bitter weinig mee gedaan”, zegt gemeenteraadslid Cleïs Meys.

Zo had Open Vld ook graag een schorsing van de belasting op verspreiding aan huis van niet-geadresseerde commerciële drukwerken gezien. “Ook de belastingaanslagen opschorten in verband met economische bedrijvigheid in Buggenhout tot eind mei, verlengbaar tot eind augustus, was welkom geweest”, zegt Meys. “Door bedrijven en handelaars wat uitstel te geven om belastingen te betalen, krijgen ze meer ademruimte. We moeten toch alles in het werk stellen om de economische gevolgen van de coronacrisis voor onze lokale economie zo veel als mogelijk in te perken.”

Open Vld pleit ook voor een actieplan voor het post-coronatijdperk. “Budget dat niet werd uitgegeven of bespaard omdat allerlei activiteiten van de gemeente niet georganiseerd kunnen worden, kan hiervoor worden aangewend”, zegt Meys. “De gemeente zou met alle handelsorganisaties en andere actoren zoals Voka moeten samen zitten om een plan voor handel en horeca op te stellen, met het doel de handels- en horecacentra te promoten als de coronacrisis achter de rug is.”