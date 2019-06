Open Vld pleit voor sportinfrastructuur in open lucht Nele Dooms

12 juni 2019

Oppositieraadslid Hilde Bruggeman (Open Vld) brak tijdens de jongste gemeenteraad een lans om meer sportinfrastructuur in open lucht te voorzien. “Onderzoek toont aan dat steeds meer mensen bewegen en sporten op momenten dat het hen best uitkomt en minder in ploegverband op vaste tijdstippen”, zegt Bruggeman. “Om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen, kunnen we daar als gemeente op inspelen. We zouden een jaarlijks budget moeten voorzien om outdoor sport- en beweeginfrastructuur aan te kopen en te plaatsen.” Schepen van sport Geert Mannaert (CD&V) staat niet weigerachtig tegenover het voorstel. “Het principe is zeker ok. In het kader van het meerjarenplanning zullen we de grootte van het jaarlijks budget vastleggen”, zegt hij. “Wel moeten we goed nadenken over de locaties waar we dergelijke infrastructuur plaatsen, zodat ze zeker voldoende gebruikt zullen worden. Ik ging zelf al een kijkje nemen in het Warandepark waar dergelijke infrastructuur al voorhanden is en denk aan een outdoor fitness voor Buggenhout.”