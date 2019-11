Opbrengst Kunstotheek moet vzw Avalon helpen Nele Dooms

22 november 2019

15u48 0 Buggenhout Buggenhout is alweer toe aan een nieuwe editie van de Kunstotheek. De Kunstraad pakt elk jaar uit met dit initiatief om zo een plaatselijk goed doel te helpen. Kunstwerken die tentoon gesteld worden, zijn te huur. De opbrengst gaat dit jaar naar de vzw Avalon.

Het concept van de Kunstotheek in Buggenhout is nog altijd hetzelfde: De Kunstraad van Buggenhout opent vanaf zaterdag 3 november een nieuwe editie van de jaarlijkse Kunstotheek. Verschillende kunstenaars uit Buggenhout en omgeving stellen een groot aantal werken ter beschikking. Die zijn te bezichtigen in de raadszaal van het Buggenhoutse gemeentehuis. Bezoekers die er hun gading tussen vinden, kunnen een werk voor één jaar huren. Het huurgeld dat ze daarvoor betalen, schenkt de Kunstraad aan het goede doel. Deze keer is dat de vzw Avalon, een woonvoorziening voor personen met een motorische beperking in Opstal.

Een werk huren kost 25 of 50 euro, afhankelijk van de grootte van het kunstwerk. De werken zijn nog te bezichtigen tot en met zondag 24 november, op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout, aan de Nieuwstraat. Info: kunspa@gmail.com.