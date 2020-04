Ook zware klappen voor luchthavenvervoer B.A.R.T.: Geen klanten meer en Natacha getroffen door corona Nele Dooms

01 april 2020

15u50 9 Buggenhout Geveld in de zetel door het coronavirus en ondertussen de zaak zonder klanten zien. Het zijn zware tijden voor Natacha Van Dyck en Daniel Dupercyn uit Buggenhout, van luchthavenvervoer B.A.R.T. Samen met tal van andere chauffeurs in de sector trekken ze aan de alarmbel: “Dit redden we niet”.

Zo’n 3.000 chauffeurs in de sector van het luchthavenvervoer zitten met de handen in haar. En daar horen ook Natacha Van Dyck en Daniel Dupercyn uit Buggenhout bij. “We voelen ons vergeten door de overheid”, zeggen ze. “Omdat we bij de taxibedrijven horen, mogen we blijven rijden. Maar klanten hebben we niet meer, want de luchthavens zijn zo goed als dicht en mensen gaan niet meer op reis. Er zijn dus geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door.”

Vijf jaar heeft Daniel zijn vervoersbedrijf nu. Zowel hij als echtgenote Natacha zijn de chauffeurs, van een Tesla personenwagen en een busje voor meer personen. “De zaken liepen goed. Doorgaans verzorgen we tot twintig ritten per dag. We rijden mensen die met vakantie gaan naar en van de luchthaven en vervoeren zakenmensen die het vliegtuig nemen”, vertelt Daniel. “Maar dat is nu allemaal stilgevallen. Sinds drie weken is het aantal ritten herleid tot zo goed als niets. We noteerden ondertussen al 105 annulaties van boekingen. Ook voor de paasvakantie stond het orderboek voor onze service al helemaal vol. Maar ook dat zien we allemaal geannuleerd worden.”

Overal geldt social distancing, maar speel dat maar eens klaar in een wagen van amper 2 vierkante meter. Daniel Dupercyn

“We begrijpen ook niet dat de overheid onze sector niet stillegt”, zegt Daniel. “Overal geldt social distancing, maar speel dat maar eens klaar in een wagen van amper 2 vierkante meter. We riskeren hierdoor om het coronavirus door te geven. Het is niet te snappen dat zo’n situatie kan blijven voortdoen. Samen met heel veel ander chauffeurs is dus de noodkreet: sluit ons en laat ons, net zoals de horeca, ook genieten van de tijdelijke sluitingspremie.”

Rekeningen lopen door

Ze verdienden naar eigen zeggen momenteel “het zout op de patatten niet”. “Inkomsten zijn er niet, maar de kosten lopen wel verder”, zegt Daniel. “Wagens in deze sector worden geleasd of gehuurd en de kosten daarvan lopen door. Daar komen nog eens verzekeringen bij. Eigenlijk is dat zelfs met een hinderpremie niet recht te trekken.”

Besmet door klant

Ondertussen sloeg bij het koppel ook nog eens het noodlot toe. Natacha raakte besmet met het coronavirus. “Allicht heb ik het opgelopen door een klant die ik van de luchthaven naar huis bracht een tijd geleden”, zegt ze. “Sindsdien leven mijn man en ik strikt gescheiden in huis, om te voorkomen dat ook hij besmet raakt. Het toont alleszins aan hoe precair het in onze sector is.”

De ziekte is allerminst een pretje, zo getuigt Natacha. “Al ben ik nog bij diegenen die niet in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, althans tot nu toe niet”, zegt ze. “Doodop ben ik, ik kan geen twee passen zetten. Als ik ‘s morgens van uit bed naar beneden kom, moet ik meteen in de zetel gaan liggen omdat ik de trap genomen heb en daar al moe van ben. De ademhaling gaat heel moeilijk en ondertussen heb ik ook enorme pijn aan de spieren en de nieren. Ik hoop echt dat het niet nog erger wordt. Hou je rustig, zegt de arts tegen mij. Maar dat is heel moeilijk met de donkere wolken die boven ons bedrijf hangen.”