Ook volgend EK voetbal op groot scherm op Dries Nele Dooms

14 november 2019

15u39 0

Middenstand Opdorp Leeft (MOL) zal ook bij het volgende EK Voetbal voor een voetbaldorp zorgen op de Dries in Opdorp. De vereniging maakte er ook bij de vroege WK’s en EK’s de gewoonte van om de wedstrijden van de Rode Duivels op groot scherm te tonen. Dat zal in 2020 niet anders zijn. MOL voorziet opnieuw een groot scherm van dertig vierkante meter. “Maar in vergelijking met het vorige WK, gaan we deze keer voor een beeldscherm van nog betere kwaliteit”, benadrukt MOL-voorzitter Erik Coppens. “Liefhebbers zullen de wedstrijden van de nationale ploeg tijdens het EK in optimale omstandigheden kunnen volgen.” Omdat het LED-scherm er in de periode juni-juli toch zal staan, ook als er geen voetbalwedstrijden plaatsvinden, wil MOL het ook op nog een andere manier inzetten. Zo plant de vereniging een filmnamiddag voor leerlingen van alle Buggenhoutse scholen. “We denken ook aan een openluchtfilm ‘s avonds voor jong en oud”, zegt Coppens.