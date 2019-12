Ook voetgangers toegelaten op fietspad Vitsstraat Nele Dooms

22 december 2019

12u10 2

Voortaan zullen ook voetgangers toegelaten zijn op het fietspad in de Vitsstraat, tussen Buggenhout en Opdorp. De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed. “We stelden vast dat het fietspad sowieso al vaak door voetgangers gebruikt werd”, zegt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Daarom geiten we dit nu in een reglement, zodat dit in orde is.” Voetgangers zullen het fietspad reglementair mogen gebruiken aan de lang van de pare nummers tussen het Minneveld en huisnummer 96 en aan de kant van de onpare nummers tussen huisnummers 99 en 63.