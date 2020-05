Ook in schoolomgeving social distancing nodig: Dries wordt schoolstraat aan De Pupil Nele Dooms

15 mei 2020

14u37 1 Buggenhout Met de heropstart van de scholen, neemt ook het gemeentebestuur van Buggenhout extra maatregelen om de social distancing in schoolomgevingen te waarborgen. De Dries in Opdorp wordt, ter hoogte van gemeenteschool De Pupil, schoolstraat.

Met de invoering van een schoolstraat, creëert het gemeentebestuur een nieuwe voetgangerszone aan gemeenteschool De Pupil en de kleuterschool van Opdorp. “Verkeer mag in een schoolstraat niet in, zodat er aan de schoolpoort voldoende ruimte ontstaat om de leerlingen veilig de school te doen verlaten en toekomen en hebben ouders de nodige plaats om in veilige afstand van elkaar hun kind te komen halen”, legt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V) uit.

De schoolstraat is sinds vrijdag ingevoerd en zal zeker gelden tot en met dinsdag 30 juni, de laatste schooldag dit schooljaar. De maatregel geldt aan de Dries, tussen de Veldstraat en de Drietorenstraat, op ogenblikken dat de school start of eindigt. Dat zijn de zogenaamde ‘schoolspitsuren’ waarbij leerlingen toekomen aan de school of ze verlaten. “Dat is dus het geval van maandag tot vrijdag, telkens tussen 8 en 9 uur, tussen 12 en 12.30 uur, en tussen 15.30 en 16 uur”, zegt Hermans. “We wijzen de weggebruikers hier op met nieuwe verkeersborden.”

Als de maatregel positief geëvalueerd wordt, wil het gemeentebestuur de maatregel permanent invoeren, zodat de Dries ook na de coronacrisis schoolstraat blijft. “We willen ook onderzoeken om dit systeem eventueel door te trekken naar de andere schoolomgevingen in Buggenhout om het overal veiliger te maken”, zegt Hermans.