Ook Bart Callaert in de strijd voor voorzittersschap sp.a Nele Dooms

05 oktober 2019

17u43 1

Bart Callaert uit Buggenhout, actief bij de plaatselijke sp.a-afdeling in de bosgemeente, heeft zich samen met Christ’l Van der Paal in de strijd geworpen voor het voorzitterschap van sp.a. Al wil Callaert het zelf geen “strijd” noemen. “We willen eerder het debat rond een sterker vernieuwende partij aanwakkeren en de achterban de mogelijkheid geven meer door te wegen in de aankomende debatten”, zegt hij. “We zijn niet tégen andere kandidaten, maar willen van dit moment gebruik maken om de veranderingen die er sowieso zullen aankomen, zo grondig mogelijk door te voeren. We willen terug de basis laten spreken.” Callaert en Van der Paal hebben een intentieverklaring klaar. Ze willen dat de partij een partijprogramma maakt dat “ingrijpende economische, ecologische en sociale hervormingen voorstelt”. Callaert gaat geen professionele campagnefilmpjes of fotoshoots gebruiken tijdens de campagne. “We zullen wel proberen onze boodschap in een klare, duidelijke en voor iedereen verstaanbare taal te brengen”, zegt hij. “We wensen ook de andere kandidaten veel succes. We hopen bij te dragen aan een inhoudelijk debat waar de gehele partij zich aan kan optrekken.”