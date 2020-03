Ook alle misvieringen geannuleerd door coronavirus: voor het eerst sinds Franse Revolutie geen zaterdagmis in Boskapel Nele Dooms

13 maart 2020

18u57 9 Buggenhout Door de coronacrisis is ook beslist dat in ons land ook geen misvieringen meer plaatsvinden. Dat levert voor Buggenhout een opmerkelijk weetje op: voor het eerst sinds de Franse Revolutie zal er in de Boskapel geen zaterdagmis opgedragen worden.

De Boskapel is een begrip in Buggenhout. Verscholen tussen de bomen van Buggenhout Bos, aan de Kasteelstraat, deed de kapel al in 1661 dienst voor een wekelijkse zaterdagmis. “Dat blijkt uit opzoekingen in het kerkarchief”, zegt Jozef Aerts, kenner van de geschiedenis van de Boskapel. “Sinds 1754 spraken de Buggenhoutenaren van de ‘vlasmis’ en de ‘mis der Zeven Weeën’ tijdens de Bosbegankenis. Maar in de periode van de Franse Revolutie eind jaren 1700 was het plots verboden om er nog een mis te doen. Eens dat achter de rug, werden vanaf mei 1798 de plechtigheden in de kapel hernomen. Sindsdien was er werkelijk elke zaterdagochtend een misviering. Voor het eerst sinds eeuwen wordt dit nu terug onderbroken.”

Vanaf zaterdag 14 maart tot minstens 3 april zullen geen eucharistievieringen plaatsvinden in de Boskapel.