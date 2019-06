Ontbijt met champagne bij vzw Eindelijk Nele Dooms

05 juni 2019

De Vriendenkring van de vzw Eindelijk van Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, organiseert op zondag 9 juni een champagne-ontbijtbuffet. De opbrengst daarvan gaat naar de werking van het therapeutisch dagcentrum van Eindelijk, aan het Klaverveld, waar cliënten revalideren en een dagbesteding hebben. Het ontbijtbuffet staat klaar in het dagcentrum zelf, vanaf 9 uur. Alle bezoekers worden verwelkomd met een glas champagne. Daarna is er te smullen van een rijkelijk buffet. Volwassenen betalen 30 euro, kinderen 10 euro. Iedereen is welkom. Info en inschrijvingen: 052/33.54.85 of via vriendenkring.eindelijk@hotmail.com.