Okra geniet van natuurschoon van Nationaal Park Eifel

11 juni 2019

De leden van seniorenvereniging Okra van Opdorp hebben ten volle kunnen genieten van prachtig natuurschoon. Daarvoor trokken ze naar één van de mooiste natuurgebieden, het Nationaal Park Eifel. “Samen met een gids hadden we de tijd om het park te ontdekken. Er stond zelfs een boottocht op de Obersee op het programma”, zegt Johan Willaert van Okra Opdorp. “In kamp Vogelsang kregen we ook wat uitleg over de geschiedenis. Voordien hadden we ook al een kort bezoek gebracht aan de Amerikaans militaire erebegraafplaats Margraten, op weg naar Vaals, het drielandenpunt. Het was een onvergetelijke dag en die werd bijzonder gesmaakt door iedereen.”