Nut en Vermaak brengt tweejaarlijkse turnshow “Dromen in beweging” Nele Dooms

07 maart 2020

17u52 0 Buggenhout De turnvereniging Nut en Vermaak van Buggenhout is dit weekend toe aan haar tweejaarlijkse turnshow. Die draagt de titel “Dromen in beweging”.

Turnkring Nut en Vermaak kent al een lange geschiedenis en is een vaste waarde in de bosgemeente. De vereniging maakte er de gewoonte van om elke twee jaar te tonen wat de leden allemaal in hun mars hebben. “Normaal trainen we in ons turnzaal in de sporthal De Pit. Maar het is altijd leuk om al dat talent ook te tonen aan het grote publiek”, zegt Sanderijn Caluwaerts. “De tweejaarlijkse turnshow is op die manier ons uithangbord geworden. We zien het ook als een leuke promotie van de turnsport.”

Maar zeg niet zomaar “turnshow” tegen de opvoeringen van Nut en Vermaak. Meer dan driehonderd leden en hun trainers tonen allerlei turnacts. “Het wordt een wervelend spektakel vol beweging”, belooft Sanderijn.

Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 7 maart om 19 uur en zondag 8 maart om 14.30 uur. Kaarten in voorverkoop zijn allemaal uitverkocht, maar voor vanavond zijn wel nog tickets aan de kassa te verkrijgen. Die kosten 15 euro. Liefhebbers kunnen terecht in De Pit, aan de Platteput in Buggenhout.