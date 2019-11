Nu al Kerstmis bij florist Ludo Annaert Nele Dooms

13 november 2019

17u34 4

Het eerste laagje sneeuw in België is een feit en het belooft de komende dagen bitter koud te worden: het is duidelijk dat de winter staat voor de deur en dan is Kerstmis nooit veraf. Maar wie daar nu al ten volle van wil beginnen genieten, kan aanstaand weekend al terecht op de jaarlijkse kerstopendeur van florist Ludo Annaert uit Buggenhout. Die maakt er al jaren de gewoonte van om eerst te zijn met kerstsfeer. “Het is dan ook de meest wonderlijke tijd van het jaar, mijn favoriete periode”, zegt hij. “De dagen zijn korter en de open haarden branden. Gezelligheid troef dus en ik geef er mijn eigen interpretatie van kerst aan. Alle mogelijkheden om voor sfeer en passende decoratie te zorgen, zijn tijdens de opendeur te ontdekken.” De kerstopendeur vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 november, en zaterdag 23 en zondag 24 november. Bezoekers aan de Broekstraat in Opstal worden verwelkomd met een glaasje.