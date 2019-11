Nu al eerste overwinterende vleermuis in gerestaureerde ijskelder Nele Dooms

16 november 2019

18u27 0 Buggenhout Er overwintert nu al minstens één vleermuis in de ijskelder van Opdorp. En dat is veel sneller dan verwacht. De ijskelder werd nog maar recent gerestaureerd. Hij werd daarbij ook ingericht als winterverblijfplaats voor vleermuizen. “Maar dat deze nachtdiertjes hier hun stek zo snel zouden vinden, dat hadden we niet verwacht”, klinkt het bij de natuurliefhebbers van Natuurpunt.

Dat een vleermuis haar weg naar de ijskelder van Opdorp, op het kasteeldomein aan de Damstraat, vond, werd recent duidelijk omdat bezoekers in de zeven meter lange gang naar de grote kuipvormige kelder vleermuisuitwerpselen vonden. “Wat verder lagen er ook vleugelresten van een nachtvlinder, duidelijk de maaltijd van een vleermuis”, zegt Gustaaf Van Gucht van Natuurpunt. “Bij een controle door Natuurpunt ’s Heerenbosch werd het vermoeden bevestigd: aan de muur van de ijskelder hing een gewone grootoorvleermuis te rusten.”

De natuurliefhebbers zijn daar superblij mee. Vanaf de start van het recente restauratieproject van de ijskelder, die dateert uit eind negentiende eeuw en er jarenlang vervallen bijlag, werd voorzien dat het complex ook als verblijfplaats voor vleermuizen zou dienen. Daarom werd hij in juni ook helemaal afgewerkt met binnendeuren, die voor een constant microklimaat zorgen.

Microklimaat

“Daarmee was de ijskelder ook klaar om zijn logés te ontvangen”, zegt Van Gucht. “Nadat in de zomermaanden nog honderden bezoekers geleide bezoeken brachten aan de kelder, werd dat vanaf begin oktober niet meer toegestaan. Onder andere om de eventuele rustende vleermuizen niet te verstoren, en het delicate microklimaat met een hoge luchtvochtigheid en stabiele temperatuur voor die gasten in evenwicht te houden.”

Het effect is al direct duidelijk: de gang bevat ondertussen tientallen overwinterende insecten zoals muggen, wantsen en nachtvlinders. En nu werd dus ook de eerste rustende grootoorvleermuis gevonden. “In de toekomst gaan we proberen hun activiteiten vast te leggen met een infraroodcamera”, klinkt het. “Maar voorlopig wordt de ijskelder niet meer betreden, want de rust van onze wintergasten gaat boven alles. We hopen later nog meer overwinterende vleermuizen aan te treffen. Andere te verwachten soorten zijn onder andere de watervleermuis, de baardvleermuis en misschien zelfs de zeldzame ingekorven vleermuis.”