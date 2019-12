Nog extra fietsstraten voor bosgemeente Nele Dooms

10 december 2019

19u00 3 Buggenhout Buggenhout krijgt er, na de Reigersweg en de Nieuwstraat, nog een aantal fietsstraten bij. Daarmee zet het gemeentebestuur in op meer verkeersveiligheid voor fietsers.

De gemeenteraad gaf zijn fiat om van de Zittingsweg en de Sportveldstraat fietsstraten te maken. Dat brengt het totaal op vier. “De Sportveldstraat maakt deel uit van de fietsverbinding tussen Dendermonde en Londerzeel via de spoorlijn”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “De Zittingsweg is dan weer een veel gebruikte weg door fietsers, veelal scholieren op weg naar school. De Zittingsweg is dan ook de toegangspoort voor de Oude Kerkweg die de fietsverbinding maakt tussen het centrum van Buggenhout en het centrum van Opstal. Het is de meest gebruikte weg door onze schoolgaande jeugd.”

In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang en moeten automobilisten deze zwakke weggebruikers altijd voor laten gaan. Ze mogen hen niet inhalen. Er geldt ook een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.