Nog altijd geen mondmaskers in bosgemeente en dat valt niet in goede aarde Nele Dooms

10 juni 2020

14u22 3 Buggenhout Hoewel anders aangekondigd hebben de bewoners van Buggenhout hun beloofde gratis mondmaskers voor elke inwoner nog altijd niet ontvangen. Dat valt bij velen niet in goede aarde. Door de commotie postte het gemeentebestuur een bericht op haar Facebook-pagina. “Het loopt helaas niet van een leien dakje”, klinkt het.

Wat in andere omliggende gemeente vlot lijkt te verlopen, gaat er blijkbaar in Buggenhout helemaal anders aan toe. In Lebbeke werden met vereende krachten van vrijwilligers meer dan 10.000 mondmaskers gefabriceerd en vervolgens in de tweede helft van mei verdeeld onder de inwoners. In Dendermonde werden dankzij de hulp van honderden vrijwilligers pakketten van mondmaskers en filters samengesteld en eind mei van deur tot deur uitgedeeld. In Buggenhout is er zelfs nog geen spoor van mondmaskers. Hier tekende het gemeentebestuur begin mei in op een groepsaankoop van de provincie. De levering had tegen 22 mei een feit moeten zijn, maar ze is er, bijna midden juni, nog altijd niet.

“We zijn nochtans meteen over gegaan tot actie van zodra het nieuws over de bedeling van mondmaskers ons bereikte”, klinkt het in een bericht op de Facebook-pagina van de Gemeente Buggenhout. “Jammer genoeg ervaren we dat het niet van een leien dakje loopt. Eerste kregen we berichten over vertragingen. Daarna bleek dat onze mondmaskers op een verkeerde vlucht zaten. Nu blijken ze vast te zitten bij de douane. Maar van zodra we de mondmasters ter beschikking hebben, zullen onze medewerkers ze inpakken en verdelen, samen met de nodige filters. We hadden dit graag anders gezien, maar kunnen helaas alleen maar afwachten.”

Niet iedereen reageert even begripvol. “We zullen de mondmaskers hebben als we ze niet meer nodig hebben”, klinkt het laconiek. “Overal hebben ze al mondmaskers rondgedeeld en wij hebben er nog geen. Wat een klucht. ‘t zal tegen de volgende corona-epidemie zijn.” Anderen vinden dan weer dat beter voor een alternatief gekozen was. “Maar de beschutte werkplaats in Hamme was blijkbaar te duur. Nochtans helpt zoiets de tewerkstelling in België voor een categorie mensen die ander uit de boot vallen. Jammer voor de gemiste kans. En dan maar oproepen om de lokale economie te steunen, maar zelf liever geld besparen door in het buitenland te kopen.”

Het gemeentebestuur zelf geeft in haar bericht nog mee dat het “als overheid aan bepaalde procedures vast zit”.