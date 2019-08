Nieuwstraat wordt fietsstraat Nele Dooms

29 augustus 2019

17u03 0

De Nieuwstraat in Buggenhout wordt een fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er altijd voorrang hebben en het autoverkeer hen niet mag inhalen. Om er mee voor te zorgen dat er ook minder autoverkeer in deze straat komt, verdwijnen de parkeerplaatsen ter hoogte van het Administratief en Cultureel Centrum. De zone aan dit gemeentehuis zal ingericht worden als voetgangerszone. Omdat normaal gezien ook de politie in deze zone haar parkeerplaats heeft, verhuist die parking naar het Kamiel Van Belleplein.