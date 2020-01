Nieuwjaarsbaby is tweede kindje voor Julie (27) en Gilles (26) uit Buggenhout Koen Baten

01 januari 2020

16u56 6 Buggenhout Julie De Vlieger en haar vriend Gilles Rombauts zijn vanochtend de trotse ouders geworden van hun dochter Lou. Het is het tweede kindje in het gezin, naast zoontje Otis. Lou werd omstreeks 5.30 uur geboren en is kerngezond.

“Normaal gezien was ze uitgerekend voor 7 januari, maar ze is iets vroeger gekomen", zeggen Julie en Gilles. “Alles is goed verlopen en wij zijn erg trots op ons nieuwjaarswonder. We zijn heel blij dat ze in 2020 geboren is", klinkt het.

Lou is 52,5 centimeter groot en weeg 4,125 kilogram. De ouders zijn bijzonder trots op hun nieuwjaarsbaby.