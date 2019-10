Nieuwe vloeren en wanden voor kleedkamers sporthal Nele Dooms

21 oktober 2019

De kleedkamers in de gemeentelijke sporthal De Pit, aan de Platteput in Buggenhout, krijgen nieuwe vloeren en nieuwe wanden. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Er zijn al lang problemen met de vloeren en de wanden. “Eigenlijk zijn er fouten gebeurd bij een renovatie in 2006", zeg schepen Geert Mannaert (CD&V). “Daardoor schilferen de vloeren nu af en zijn ze bovendien te glad. Er is al heel lang discussie met de aannemer hierover, maar ondertussen blijven sporters in de miserie zitten. We willen dit niet langer laten duren en hebben daarom beslist om de procedure tegen de aannemer niet af te wachten. We gaan zelf voor een vernieuwing van vloeren en wanden.” Het project zal de gemeente 32.000 euro kosten.