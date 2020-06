Nieuwe verkeerssituatie Kerkstraat zet kwaad bloed bij handelaars: “Alsof coronacrisis nog niet voor genoeg ellende zorgde” Handelaars bundelen suggesties en willen gehoord worden door schepencollege Nele Dooms

30 juni 2020

13u52 0 Buggenhout Het eenrichtingsverkeer dat in de Kerkstraat in Buggenhout, naar aanleiding van werken die er plaatsvinden, is ingevoerd, zet kwaad bloed bij de handelaars. Alsof de coronacrisis nog niet voor genoeg ellende zorgde, krijgen ze nu te kampen met moeilijk bereikbare handelszaken. “En onze grootste vrees is dat dit eenrichtingsverkeer definitief zal worden”, klinkt het. “Zonder dat we daar in gehoord worden.” De handelaars gaan zichzelf verenigen om suggesties voor een nieuw elan inde Kerkstraat door te geven aan het gemeentebestuur.

Dat het in de Kerkstraat, in hartje Buggenhout, al geruime tijd geen hoogdagen zijn voor de middenstand is geen geheim. Handelspanden staan leeg, op ramen van een paar andere staat te lezen dat er grote uitverkoop is wegens stopzetting. Wie er wel nog een zaak heeft, probeert er het beste van te maken. “Maar makkelijk wordt het ons hier niet gemaakt”, zegt Ann Van der Cruyssen van Apotheek Bresseleers. “Velen van ons hebben net de lockdown moeten verwerken en nu iedereen weer open kan, gooien ze hier reusachtige bouwprojecten met bijhorend eenrichtingsverkeer op ons dak. En ons, handelaars, daar vooraf even over raadplegen? Nee hoor.”

Van der Cruyssen ziet sinds de invoering van het eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat haar omzet met zo’n twintig procent dalen. “En ik heb dan nog een apotheek met middelen die mensen soms echt moeten kopen”, zegt ze. “Maar ook wij moeten het hier, net zoals verschillende andere zaken, van de passage hebben. Van mensen die voorbij komen gereden en vlug binnen springen omdat ze iets nodig hebben. Daarvoor is de Kerkstraat normaal een drukke route, maar nu speelt het eenrichtingsverkeer spelbreker.”

Het CD&V-gemeentebestuur van Buggenhout voerde het eenrichtingsverkeer in omwille van de bouwwerken in de straat, aan weerszijden van de weg. Chauffeurs kunnen alleen nog van aan het station richting bos rijden, niet omgekeerd. Maar de nieuwe verkeerssituatie zorgt momenteel ook bij momenten voor een heel slechte doorstroming van het verkeer ter hoogte van de werven, zodat opstoppingen ontstaan. “Handelaars zien zich bovendien geconfronteerd met het hekken voor hun etalages of bestelwagens die het zicht belemmeren, een moeilijkere doorgang en beperktere parkeermogelijkheden”, vatte oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) de situatie tijdens de jongste gemeenteraad samen. “De bekommernissen bij de handelaars zijn groot en ze trekken aan de alarmbel over hun situatie. Ze voelen zich niet gehoord door het schepencollege. Het wordt hoog tijd dat het gemeentebestuur in dialoog met hen gaat.”

Nachtmerrie

Veel handelaars vrezen bovendien dat het eenrichtingsverkeer in de toekomst ook definitief wordt. Er is in de toekomstplannen van het gemeentebestuur alleszins een volledige herinrichting van de Kerkstraat voorzien. “Wat we niet begrijpen is dat hier zo slecht over gecommuniceerd wordt”, zegt Van der Cruyssen. “Het best zou zijn om toch de handelaars zelf hierover te horen eerst. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Dit is een nachtmerrie voor vele handelaars. We gaan daarom zelf het heft in handen nemen en onze koppen bij elkaar steken om een reeks voorstellen voor een nieuw leven in de Kerkstraat te doen.”

De malaise in de Kerkstraat en de vrees voor de toekomst bevestigen ze ook in enkele kledingzaken. En ook Sylvia Van den Bossche van broodjeszaak Break-Away ziet de toekomst met een klein hartje tegemoet. “Ik heb hier pas sinds september mijn zaak”, zegt ze. “Wat ik vooral voel is het traject van de marktdag op donderdag dat door de coronacrisis is aangepast en daardoor hier niet meer passeert. Maar als ik dan hoor over de toekomstplannen van de Kerkstraat, stemt dat niet meteen tot gerustheid. Het loopt hier in onze winkelstraat al niet zo super. Beter zou zijn initiatieven te nemen die weer meer handelaars naar de Kerkstraat lokken. Hoe meer zaken er zijn, hoe beter voor iedereen. Een winkelstraat moet leven.”

Raadslid Mommaers vroeg tijdens de jongste gemeenteraad aan het schepencollege hoe het de malaise wil aanpakken. “We delen de bekommernissen wel”, reageren schepen van middenstand Nadine Sertijn (CD&V) en burgemeester Pierre Claeys (CD&V), die zelf een optiekzaak in de Kerkstraat heeft. “Door de werken die nu plaatsvinden was eenrichtingsverkeer een noodzaak. We hebben de aannemers alleszins wel al gevraagd om er voor te zorgen dat hun bestelwagens het zicht op de etalages niet hinderen. We hebben begrepen dat de handelaars ons zelf suggesties gaan formuleren en zullen die nu eerst afwachten. Ondertussen zullen we in het gemeentemagazine extra aandacht geven aan lokaal shoppen.”