Nieuwe toneeldoeken voor cultuurzaal De Pit Nele Dooms

06 november 2019

De podiumzaal van gemeenschapscentrum De Pit van Buggenhout, aan de Platteput, krijgt nieuwe toneeldoeken. De gemeenteraad keurde de aankoop van de gordijnen voor de theaterzaal goed. “De huidige doeken zijn heel dringend aan vervanging toe”, zegt schepen van Cultuur Mieke Van Malderen (CD&V). “Na jarenlang gebruik is het beste eraf. Zo zitten er bijvoorbeeld gaten in. Daarom komen er nieuwe exemplaren. Die zullen wel perfect moeten aansluiten op het bestaande ophangsysteem, want het is niet de bedoeling ook dat te vervangen. Er komen onder andere twee voor-, twee tussen- en twee frontdoeken. Het budget daarvoor is nog voor dit jaar voorzien.”