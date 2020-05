Nieuwe strip ‘Het Spook van de Pastorie’ zet toeristische troeven van bosgemeente in de kijker Nele Dooms

20 mei 2020

16u07 0 Buggenhout De De nieuwe strip om het verleden en de toeristische troeven van Buggenhout in de kijker te zetten is klaar. Normaal gezien zou ‘Het Spook van de Pastorie’ deze maand officieel voorgesteld worden, maar dat is door de huidige coronacrisis met een maand opgeschoven naar midden juni. “Deze strip is een heel luchtige manier om Buggenhout beter te leren kennen”, zegt een tevreden schepen Geert Mannaert (CD&V).

Mannaert ziet in de nieuwe strip een manier om het erfgoed van Buggenhout en de bijkomende toeristische troeven in de kijker te zetten. “Alle deelgemeenten en parochies van Buggenhout komen met hun eigen geschiedenis en markante plekken aan bod. De strip toont kleurrijke en mooie plekken in onze bosgemeente en belicht folklore”, zegt hij. “Het resultaat mag er zeker zijn.”

Om dat resultaat in handen te krijgen, is het nog heel even wachten. Een voorstelling zou normaal al begin mei plaatsgevonden moeten hebben, maar daar stak het coronavirus een stokje voor. Wie vooraf de strip bestelde, zal die op zaterdag 13 juni en zaterdag 20 juni kunnen afhalen tussen 9.30 uur en 12.30 uur in de bibliotheek van Buggenhout.