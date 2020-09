Nieuwe start moet kleuterschooltje Briel toekomst geven: Montessori zorgt meteen voor extra inschrijvingen Nele Dooms

01 september 2020

11u59 0 Buggenhout 1 september betekent voor het kleuterschooltje van de Briel, afdeling van de Sint-Vincentius Basisschool van Buggenhout, een nieuwe start. Om het aantal leerlingen er weer omhoog te krijgen, voert de directie er Montessori-onderwijs in, een heel nieuwe onderwijsmethode. Met resultaat, want het aantal inschrijvingen is al toegenomen.



Acht kindjes zijn er bij de start van dit nieuwe schooljaar gestart in het schooltje van de Briel. Tegen februari moeten dat er twaalf zijn om het schooltje te laten voortbestaan. Dat kampte in het verleden al wel meermaals met net niet genoeg kinderen, maar dat raakte telkens net op tijd opgelost. Nu ziet de toekomst er alvast nog veelbelovender uit. Een nieuwe onderwijsmethode zorgt voor extra inschrijvingen, zodat de directie nu al weet dat er dit schooljaar zeker genoeg leerlingen zijn. “En zelfs voor het jaar daarop hebben we al inschrijvingen”, zegt directeur Natalie Gabriëls.

“De voorbije maanden hebben juffen Evi Turneer en Tina Van Steen hard gewerkt om deze Montessorischool in de Briel te kunnen openen”, zegt Gabriëls. “Er waren ook doe- en klusdagen met ouders om het schoolgebouw aan te passen aan de montessorivisie. Lokalen en eetruimte kregen een make-over, de speelplaats kreeg een andere inrichting en nieuw materiaal werd aangekocht en ingeoefend. Het is een heel spannende start, maar we geloven rotsvast in dit project. Montessori draait rond kinderen helpen om dingen zelf te doen en zo het optimale uit elk kind te halen. Leren kunnen ze op eigen tempo, met allerlei materiaal dat ter beschikking staat . Zelfstandigheid is erg belangrijk.”

De Montessori-kleuterschool van de Briel werd dinsdagochtend bij de start van de schooldag officieel geopend door een lintje door te knippen. Het nieuwe schooljaar is meteen ook het afscheid van juf Karine Daelemans, die meer dan dertig jaar hart en ziel in het kleuterschooltje stak. Zij is met pensioen.