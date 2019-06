Nieuwe geluidsinstallatie voor raadszaal Nele Dooms

07 juni 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout koopt een nieuwe geluidsinstallatie voor de raadszaal op de bovenverdieping van het Administratief en Cultureel Centrum. Daar vergadert maandelijks de gemeenteraad. De huidige geluidsinstallatie heeft zijn beste tijd gehad en is aan vervanging toe. De gemeenteraad keurde de aankoop van een nieuwe goed. Die zal zo’n 20.000 euro kosten. Met de geluidsinstallatie worden meteen ook geluidsopnames gemaakt van de debatten tijdens de vergaderingen. “Met de nieuwe installatie zal ook elk gemeenteraadslid over een micro beschikken, zodat iedereen goed verstaanbaar is tijdens de gesprekken”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “We laten bovendien bekijken of er in de installatie ook een elektronisch stemsysteem voorzien kan worden.”