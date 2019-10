Nieuw wegdek voor Schommeldreef en Kapelbaan, meer comfort voor fietsers Nele Dooms

25 oktober 2019

11u01

De Schommeldreef van Buggenhout krijgt een nieuw wegdek. Hetzelfde geldt voor een deel van de Kapelbaan, tot aan de Tuinbouwstraat. Dat heeft de gemeenteraad zopas goedgekeurd. Eerder dit jaar keurde die al een nieuw rooilijnplan goed voor beide wegen. Dat was nodig om de vernieuwingswerken te kunnen uitvoeren. “Laat wel duidelijk zijn dat er voor het nieuwe wegdek absoluut geen onteigeningen nodig zijn en dat de straat ook niet verbreed wordt. Bewoners hoeven niet ongerust te zijn”, benadrukt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “De Schommeldreef kan dringend een opknapbeurt gebruiken. Het wegdek ligt bezaaid met putten. Daarom zal eerst de huidige bovenlaag van de straat volledig afgeschraapt worden. Vervolgens zal de aannemer een nieuwe onderlaag en daarop een nieuwe slijtlaag in asfalt aanleggen. Zowel de Schommeldreef als de Kapelbaan worden vaak gebruikt door fietsers richting Buggenhoutbos. “Door deze werken wordt het weer aangenaam fietsen in deze omgeving”, zegt Hermans. “Ook voetgangers, wandelaars en personen met een beperking zullen blij zijn met deze ingreep.” De vernieuwing kost de gemeente ruim 70.000 euro.