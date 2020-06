Nieuw voetpad voor Blijdorpstraat Nele Dooms

10 juni 2020

17u14 1 Buggenhout De Blijdorpstraat in Buggenhout krijgt een nieuw voetpad. De werken zijn volop bezig.

In de Blijdorpstraat in Buggenhout is onder andere de school van Blijdorp gevestigd. Er passeren dagelijks dus heel wat kinderen. “De aanleg van een nieuw voetpad was hier dus broodnodig”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Een aannemer is daar nu mee begonnen. De werken zijn binnenkort klaar. Dit voetpad zal goed gebruikt kunnen worden voor de komende schooljaren door zowel ouders, leerkrachten, begeleiders als kinderen.”