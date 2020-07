Nieuw parkeerregime voor Bovendonkstraat: proeffase gaat nog deze maand in Nele Dooms

16u55 0 Buggenhout De Bovendonkstraat in Buggenhout krijgt een nieuw parkeerregime. Op diverse plaatsen wordt een parkeerverbod ingevoerd. Dat moet de doorstroming van het verkeer verbeteren. Nog deze maand start een proefopstelling.

De Bovendonkstraat maakt sinds vorige zomer deel uit van de vrachtwagenroute die het gemeentebestuur van Buggenhout invoerde. Met die maatregel wil het bestuur doorgaand zwaar verkeer uit de dorpskernen van Buggenhout houden. De vrachtwagenroute werd bewegwijzerd langs de Kasteelstraat, Kalkenstraat, Bovendonkstraat, Hanenstraat en Beukenstraat tot Mandekensstraat. Alle andere toegangswegen van Buggenhout kregen een verkeersverbod voor 3,5 ton.

In de Bovendonkstraat wordt een vlotte doorstroming van het doorgaand verkeer regelmatig verstoord door willekeurig geparkeerde voertuigen. Daar wil het gemeentebestuur iets aan doen. “Om die verkeershinder tegen te gaan, is er een tijdelijk parkeerplan opgesteld”, klinkt het. “Dit parkeerplan moet voor een vlotte doorstroming zorgen. Er komt een duidelijke aanduiding van toegelaten parkeerplaatsen in de Bovendonkstraat. Op alle andere plaatsen geldt een parkeerverbod.”

De nieuwe maatregel zal eerst als proeffase ingevoerd worden. Daarvoor worden er verkeersborden geplaatst die het parkeerverbod op diverse locaties aangeven. De proefopstelling start in de week van 21 juli. “Deze situatie zal nauwgezet opgevolgd worden”, klinkt het. “Een eerste evaluatie zal gebeuren tijdens de Commissie Verkeer en Mobiliteit op 9 september. Op basis van deze evaluatie kan de situatie nog bijgestuurd worden, of geconcretiseerd.”

Het wordt afwachten wat de proefmaatregel zal geven. Bij het invoeren van de vrachtwagenroute kloegen bewoners van de Bovendonkstraat al van trillingsoverlast in hun straat door het zware verkeer en kaartten ze te hoge snelheden in hun straat aan. Geparkeerde voertuigen zagen sommigen als “snelheidsremmers”. Het gemeentebestuur benadrukt dat wie opmerkingen of suggesties heeft, die steeds kan melden bij de gemeentelijke dienst Mobiliteit.