Nieuw bier en plannen voor nieuw bezoekerscentrum bij brouwerij Bosteels Monte Cristo, donker speciaalbier van 11,5 graden, is jongste creatie van Antoine Bosteels, zevende generatie van brouwersdynastie Nele Dooms

20 november 2019

14u44 0 Buggenhout Voortaan heeft Brouwerij Bosteels uit Buggenhout vier bieren in het gamma. Het nieuwe Monte Cristo is het eerste nieuwe bier voor de brouwerij in zeventien jaar tijd. Er werd zelfs vijf jaar aan gewerkt. Voor de toekomst werkt de brouwerij overigens aan een plan om nog meer toeristen en bezoekers te ontvangen. Zo zal een nieuwe degustatieruimte gerealiseerd worden.

Naast de Tripel Karmeliet, gebrouwen volgens het aloude recept van het Dendermondse Karmelietenklooster, de Pauwel Kwak en de DeuS presenteert de Buggenhoutse brouwerij Bosteels vanaf nu ook de Monte Christo. En daar zijn de makers enorm trots op. “De drie bieren die er al waren, zijn gevestigde waarden, geroemd om hun kwaliteit en ondertussen wereldwijd een succes”, zegt Sarah Pirlot van Bosteels. “Elk van die bieren is een apart merk, met een eigen karakter en ze zijn ooit gecreëerd met passie en kennis van de kunst van het brouwen. Datzelfde is nu toegepast voor de creatie van een vierde bier. Ook de Monte Cristo kreeg een unieke persoonlijkheid mee.”

De Monte Cristo is alvast een bier als geen ander. Het specifieke ervan zit in de rijping op eik en cherry. “Dat is een bijzondere techniek die het beste van twee ingrediënten verenigt”, legt Mattijs Nuyts, brandmanager, uit. “Zo ontstaat een harmonieus en complex bier. De sherry wordt al gerijpt in eiken vaten en krijgt zo houtachtige aroma’s. Die komen nog meer tot uiting door het gebruik van extra eik tijdens het rijpen van het bier. Liefst elf weken rijpt het om een perfecte balans te te krijgen.”

Resultaat is een donker speciaalbier van liefst 11,5 graden alcohol, gekenmerkt door een warme kruidigheid. Bosteels noemt het ook een “bewaarbier bij uitstek” en een “absolute schat voor elke bierliefhebber”. “Er is dan ook vijf jaar aan gewerkt om het recept te verfijnen en perfectioneren”, zegt Pirlot. “De Monte Cristo is de jongste creatie van Antoine Bosteels, zevende generatie van deze brouwersdynastie. Er werd op zoek gegaan naar uitzonderlijke ingrediënten en innovatieve technieken om een uniek bier te creëren. Aan de basis liggen vier mouten. Naast gerst en tarwe wordt gekaramelliseerde en gebrande mout toegevoegd om de Monte Cristo zijn diepbruine kleur met robijnrode tinten te geven. Wie bewust proeft, kan zelfs subtiel hazelnoot en chocolade ontdekken.”

Inspiratie voor de naam van het bier en het maken ervan vond Bosteels in het verhaal van “De Graaf van Monte Cristo”, ooit geschreven door Alexandre Dumas. “Diens verhaal over een avontuurlijke Dantes die een schat vindt op een ver eiland is gehuld in mysterie”, klinkt het. “De intensiteit en vindingrijkheid bij de zoektocht naar de schat, willen wij ook laten proeven in de smaak van ons nieuwe bier: krachtig, complex en verfijnd, passie en vakmanschap.”

Niet zomaar uitschenken

Om de smaak zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, raadt Bosteels ook voor het uitschenken van het bier een bijzonder ritueel aan. Er werd zelfs een speciaal glas, klein en kristallen, voor ontworpen met toelopende rand. “We nodigen de bierliefhebbers uit om de fles in drie keer uit te schenken, zodat zich een verfijnde schuimkraag vormt”, klinkt het. “Door de toelopende rand van het glas worden de aroma’s gevangen gehouden. Geïnspireerd door de mooie typische sherryflessen is ook de fles van Monte Cristo voorzien van een capsule.”

Ondertussen bestaat Brouwerij Bosteels als sinds 1791 en is ze nog altijd actief op de historische site aan de Hanenstraat in Buggenhout. De brouwers stellen er vast dat er steeds meer interesse van bezoekers en toeristen is en daar willen ze in de toekomst extra op inspelen. “De historische context van deze brouwerij is een troef voor Buggenhout”, zegt Nuyts. “Bier wordt ook steeds maar populairder. Bierliefhebbers willen precies weten waar en hoe hun favoriete bier wordt gemaakt. Daarvoor komen ze zelfs van over de hele wereld naar Buggenhout. We ontvangen hier mensen vanuit Australië tot Brazilië. In de toekomst willen we hier nog beter groepen bezoekers ontvangen. De huidige degustatieruimte wordt daar eigenlijk te klein voor. Daarom plannen we de bouw van een andere, die meer een eventruimte moet worden. Na een rondleiding in de brouwerij, kunnen de bezoekers dan in alle comfort ook onze bieren proeven.”