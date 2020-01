Nieuw audiosysteem laat toe voortaan gemeenteraad te herbeluisteren Nele Dooms

07 januari 2020

16u46 0

De raadszaal in het gemeentehuis van Buggenhout beschikt voortaan over een nieuw audiosysteem. Dat wordt gebruikt tijdens de maandelijkse gemeenteraden. De gemeenteraadsleden beschikken zo over een microfoon zodat ze voor iedereen goed verstaanbaar zijn als ze spreken. Het nieuwe audiosysteem en bijhorende software zorgt er ook voor dat alles opgenomen wordt en daardoor achteraf te beluisteren is. Tijdens de jongste gemeenteraad werd het systeem voor het eerst getest. Daardoor is die vergadering nu via de gemeentelijke website www.buggenhout.be te herbeluisteren. Dat zal in de toekomst voor alle gemeente- en OCMW-raden het geval zijn.