Natuurpunt ‘s Heerenbosch zet in op natuur dicht bij huis: twee nieuwe bossen in de maak Nele Dooms

18 september 2020

15u12 2 Buggenhout/Lebbeke Er komen in Buggenhout en Lebbeke twee nieuwe bossen bij. Daar zal Natuurpunt ‘s Heerenbosch voor zorgen. De vereniging zet in op de ontwikkeling van natuur dicht bij huis. Vrijwilligers mogen helpen bij de aanplant van het Keerpuntbos, dat in november zal plaatsvinden.

“De coronacrisis heeft veel mensen wandelpaden in eigen buurt doen ontdekken of herontdekken”, zegt Gustaaf Van Gucht van Natuurpunt ‘s Heerenbosch. “Onze vereniging draagt daar graag een steentje toe bij door in te zetten op de ontwikkeling van de natuur dicht bij huis. Zo goed als mogelijk stellen we onze natuurgebieden open voor wandelaars. En we willen de natuur nog aantrekkelijker maken door bos aan te planten en te zorgen voor meer en betere groene plekjes.”

Een nieuwe realisatie is het ‘Keerpuntbos’. De naam is symbolisch gekozen omdat de Covid-pandemie voor veel mensen een keerpunt is. “Er komen eigenlijk twee Keerpuntbossen”, zegt Van Gucht. “Eentje in Buggenhout en eentje in Lebbeke. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan een grote plantdag. Wie dat wil, kan een boom of struik aankopen, om gelijk welke reden, en die komen planten. Zo worden deze nieuwe bosjes een herinnering aan wat ons overkomen is.”

De plantdagen vinden plaats op zaterdag 21 november in Buggenhout en zondag 22 november in Lebbeke. In Buggenhout gaan bomen de grond in tussen 9 en 12 uur aan de Stenenmolenstraat in Opdorp. Vertegenwoordigers uit de zorgsector zullen er ook een ‘toekomstboom’ planten. In Lebbeke wordt geplant aan de Mottekensstraat in Wieze, ook in de voormiddag. Wie boompjes wil kopen, kan mailen naar natuur.sheerenbosch@gmail.com.