Natuurliefhebbers planten nieuw bos in natuurreservaat Doorslaer Nele Dooms

02 maart 2020

15u01 0 Buggenhout Enkele natuurliefhebbers van Natuurpunt ‘s Heerenbosch hebben voor een gloednieuw stukje bos in Buggenhout gezorgd. Daarvoor plantten ze bomen in het natuurreservaat Doorslaer. Meer dan 220 boompjes kregen er een plaats.

Het natuurreservaat Doorslaer, een gebied tussen de Kalkenstraat, de Stenenstraat en de Bovendonkstraat, is een restant van het vroegere veel uitgebreidere Buggenhout Bos. Leden van Natuurpunt ‘s Heerenbosch staan al langer in voor het beheer ervan. “Dit is dan ook een waardevol natuurgebied”, zegt Jozef Dierickx. “De vuursalamander bijvoorbeeld komt hier voor. Om die te helpen met de voortplanting, werd enkele jaren geleden een poel uitgegraven. In de buurt staat ook daslook, het zeldzame schaafstro, speenkruid en bosanemoontjes.”

Nu is het reservaat ook terug een nieuw stuk bos rijker. Vrijwilliger plantten daarvoor 220 streekeigen boompjes, voornamelijk wintereik en haagbeuk, maar ook meidoorn en sleedoorn. “Ze kregen een plaatsje waar vroeger een canadabosje stond. Dat werd volledig gerooid”, klinkt het. “Een heel team stond paraat om deze klus te klaren. Er was zelfs nog tijd over om ook nog wat bijkomende onderhoudswerken uit te voeren.”