Natuurliefhebbers in de bres voor padden: meterslange schermen geplaatst in Damstraat Nele Dooms

01 februari 2020

16u25 0 Buggenhout Natuurliefhebbers staken zaterdagvoormiddag de handen uit de mouwen voor de padden en andere amfibieën die deze periode aan hun voorjaarstrek beginnen. In de Damstraat, in de buurt van de ijskelder en voetbalveld van De Rangers, werden meterslange schermen geplaatst om te voorkomen dat de diertjes op straat belanden en daar plat gereden worden. De komenden weken gaan vrijwilligers dagelijks op pad om ze manueel over te zetten.

De actie van de natuurliefhebbers, onder impuls van de Milieuraad van Buggenhout, kwam zaterdag geen dag te vroeg. De eerste trekkende amfibieën werden immers al gespot. “Jammer genoeg moesten we al een paar kadavertjes van de weg halen”, zegt Luc Verhelst van Natuurpunt. “Op sommige plaatsen in Vlaanderen zijn al salamanders en enkele padden overgezet. Maar de grote trek moet echt nog op gang komen. De Damstraat staat er voor gekend erg druk te zijn. Kikkers en padden trekken dan naar de poel vlakbij de ijskelder op het kasteeldomein om zich daar voort te planten.”

Het is ondertussen het tiende jaar dat een paddenoverzetactie in de Damstraat plaatsvindt. Vorig jaar behaalden de natuurliefhebbers de kaap van 9.000 geredde diertjes. “Ongeveer 6.800 werden er overgezet en 2.200 bij de terugtocht weer naar de andere teruggebracht”, weet Verhelst. “Hopelijk ronden we dit jaar in de buurt van de 10.000 af. Het is alleszins een intensieve klus, want dagelijks moeten vrijwilligers hiervoor op de baan om de emmers aan de schermen, waar de diertjes ter bescherming invallen, leeg te halen.”

Gewapend met werkhandschoenen, stevig schoeisel, spade, hamers en fluohesjes waren heel wat vrijwilligers zaterdag aan de slag om de schermen te plaatsen. Ondertussen werden ook, naar jaarlijkse traditie, de bermen opgeruimd van zwerfvuil. Voor het eerst zal dit jaar ook een scherm geplaatst worden langs de Sportveldstraat in Buggenhout.