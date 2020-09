Nationale vrouwenploeg Lacrosse traint op sportterreinen De Pit: “Extra promo voor deze leuke, maar nog jonge sport is altijd welkom” Nele Dooms

21 september 2020

11u48 16 Buggenhout “De snelste sport op twee benen”. Dat is Lacrosse, een in België nog jonge, en dus relatief onbekende sport. Toch heeft Buggenhout al tien jaar haar eigen Lacrosseploeg. En die kreeg hoog bezoek van de nationale vrouwenploeg en U19. Hun doel? Met een tournee langs Belgische clubs de sport promoten en bekender maken. “Er zijn zeker en vast nog nieuwe leden in ons Lacrosseteam in Buggenhout welkom”, klinkt het.

Lacrosse zomaar vergelijken met hockey horen de spelers van de Buggenhoutse Lacrosseploeg liever niet. Vaak wordt echter wel gesteld dat de sport een mix is van American football, hockey en basket . “Maar wij weten dat onze sport veel veelzijdiger is dan dat”, zegt Lize Pelemans, coach in Buggenhout. “Er zijn twee teams, die elk moeten proberen een goal te maken. Dat gebeurt door passen te geven met een bal, aan de hand van sticks waar een net aan bevestigd is. Spelers dragen beschermingspakken en een helm, want het kan er hevig aan toe gaan. En snel bovendien. Dat maakt Lacrosse heel dynamisch, en dus heel leuk om zelf te spelen én naar te kijken.”

Lize stond tien jaar geleden mee aan de wieg van de Buggenhoutse Lacrosse. “De sport is in ons land nog heel jong. Buggenhout was bij de eersten om een team te vormen”, weet ze. “Dat is gegroeid vanuit de toenmalige speelpleinwerking. Ik leerde de sport kennen van twee anderen die bij het speelplein waren. Zij wilden een Buggenhoutse ploeg opstarten en ik ben er mee ingestapt. Ondertussen bestaan we tien jaar. We zouden dat vieren. Maar ja, corona... vijf jaar geleden begonnen we te investeren in een jeugdwerking en dat werpt zijn vruchten af. De Buggenhoutse Lacrosse groeit.”

Indianen

Toch zijn zeker nog meer spelers van harte welkom. “We hebben de ambitie om Lacrosse nog meer te laten groeien”, zegt Marijke Thys van de nationale ploeg. “In tegenstelling tot België is de sport in Amerika en Canada al eeuwenoud. De Indianen speelden het. Een veertigtal jaar geleden kwam Lacrosse overgewaaid naar Europa. Om de sport in België bekender te maken, gaan we op toer met de nationale damesploeg en nationale U19. Door bij verschillende clubs te trainen, hopen we Lacrosse in de schijnwerpers te zetten. Het kan jongeren warm maken om ook aan te sluiten.”

Volgens Lize zijn er genoeg redenen om Lacrosse te beginnen spelen. “Heel leuk aan deze sport is dat diezowel tactisch als heel teamgericht is”, zegt ze. “De hele ploeg moet enorm samenwerken. En dat resulteert in een hechte vriendengroep, ook buiten het veld. Groot voordeel is bovendien dat voor Lacrosse elke type figuur perfect kan meedoen aan het spel, al naargelang van de plaats op het speelveld zijn andere type personen nodig.”

Lacrosse Buggenhout telt momenteel 65 leden. Wie interesse heeft om de sport eens te proberen, kan contact opnemen met board@buggenhoutlacrosse.be.