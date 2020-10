Nathalie gaat voor duurzaam en origineel met webshop Zoo Anders: “Leuk toch, je kind uit de duizend herkennen aan zijn kledij” Nele Dooms

06 oktober 2020

17u34 1 Opdorp Merken en dus kleertjes die hier haast niet te vinden zijn én duurzaam. Dat is het aanbod van de webshop van Nathalie Thomas uit Opdorp. “Ik droom nog van een eigen winkeltje”, zegt ze.

Eigenlijk is Nathalie boekhouder van beroep, maar in de vrije tijd wil ze liever haar creatieve ei kwijt. “Dat begon eigenlijk een paar jaar geleden met het idee om een naaicursus te volgen”, vertelt ze. “Een beetje ‘me-time’ afkopen leek me wel leuk en nog leuker zou zijn dat ik met leuke stofjes zelf de kleertjes van mijn kindjes zou kunnen ontwerpen en maken. Ik vind het immers tof om mijn kinderen niet in 13-in-een-dozijn-kledij te stoppen, maar ze er wat te laten uitspringen. Ik bleek echter uiteindelijk toch geen echt naaitalent, dus moest ik het over een andere boeg gooien. In de plaats ging ik op het internet op zoek naar leuke merken die me hetzelfde resultaat konden bieden.”

Omdat Nathalie ervan overtuigd is dat nog andere ouders het leuk vinden als hun kinderen er met wat ze aanhebben wat uitspringen, besloot ze er meteen een webshop van te maken. “Ik heb daarvoor vooral Scandinavische merken uitgekozen”, zegt ze. “Die zijn in de wijde regio niet te vinden, ik ben zowat de enige die ze aanbiedt. En dat is natuurlijk mooi meegenomen als je wat origineel wil zijn. Ik hoop dat ik met deze webshop ook ouders kan aanzetten om eens out of the box te denken: het hoeven echt niet altijd de gevestigde, alom gekende merken te zijn om zeker te zijn van kwaliteit en iets leuks om te dragen.”

Nathalie trekt met haar webshop bovendien volop de kaart van het milieu. Duurzaamheid staat centraal. “Zo is alle kledij in biokatoen”, zegt ze. “En ik trek dat ecologische ook door naar mijn verpakkingen. Ook dat is allemaal recyclagepapier en jutekoord. De verzenddozen bestaan uit gerecycleerd karton en papieren tape.”

De webshop breidde Nathalie recent ook uit met andere kinderproducten, zoals speelgoed, verzorgingsproducten en badspullen. “Mijn grootste droom is om ooit een fysieke winkel te beginnen”, zegt Nathalie. “Maar voorlopig blijft het bij de webshop runnen vanuit mijn eigen woning in Opdorp.” Info: www.zoo-anders.be.