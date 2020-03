Naar aanleiding nationale betoging van gezondheidssector: Personeel rusthuis Herfstdroom voert ludieke actie met soepbedeling op marktdag Nele Dooms

11u59 5 Buggenhout Het verzorgend personeel van OCMW-woonzorgcentrum Herfstdroom van Buggenhout vatte donderdagvoormiddag post tijdens de wekelijkse marktdag in de bosgemeente. Op de agenda stond een ludieke actie, in het kader van een nationale betoging en protestactie die de zorgsector van ons land donderdag houdt. Actievoerders komen daarbij op voor meer zorg en welzijn en kaarten aan dat ze vrezen dat de kwaliteit van de zorg daalt door besparingen.

“Ook in het rusthuis voelen we dat en dus wilden we zeker deelnemen aan de nationale actie”, zegt Bart Servaes, vakbondsmilitant ACOD-lrb. “In plaats van een warm Vlaanderen met een sterk sociaal beleid krijgen we keer op keer besparingen op ons bord. Dat treft ook het personeel en leidt tot grotere werkdruk en een minder kwalitatieve hulpverlening. De zorgsector kampt met een groot personeelstekort en er wordt vanuit de overheid onvoldoende geïnvesteerd om de zorgberoepen aantrekkelijk te maken en extra handen op de werkvloer te krijgen. En dat terwijl de nood aan zorg, ondersteuning en begeleiding blijft toenemen.”

Tijdens de markt deelden personeelsleden van rusthuis Herfstdroom zelfgemaakte soep uit aan voorbijgangers en marktbezoekers. “Tegelijkertijd proberen we aan de hand van gesprekken, affiches en flyers de mensen te sensibiliseren”, zegt Servaes. “Hoe meer mensen er achter ons staan, hoe lastiger het is om de grieven van de zorgsector te negeren.”