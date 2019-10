Na weken sluiten gaan bibliotheken weer open met taart en pralines: voortaan overal dezelfde regels Nele Dooms

11 oktober 2019

18u19 0 Buggenhout Alle bibliotheken aangesloten bij Dijk92, het overkoepelend orgaan waar onder andere Lebbeke, Buggenhout en Dendermonde bij aangesloten zijn, mogen zich voortaan “Wise-bibliotheken” of regiobibs noemen. De voorbije weken waren de bibliotheken gesloten door een grondige upgrade van de digitale dienstverlening. De heropening werd vrijdag gevierd.

“Overal kregen we nieuw software waarmee we op het Eengemaakt Bibliotheeksysteem van Vlaanderen zitten”, zegt bibliothecaris van Buggenhout Kristien Maes. “Dat resulteert onder andere in een gezamenlijk reglement voor alle leners van alle bibliotheken en een betere dienstverlening. Elke lener is meteen ook lid van de negen bibliotheken en zal overal voor vier weken boeken en andere materialen kunnen uitlenen. Het aantal uit te lenen exemplaren stijgt van 10 naar 20 en DVD’s zijn voortaan gratis te ontlenen.”

Om de heropening na weken sluiting te vieren, organiseerde de bib van Buggenhout vrijdagnamiddag een feestje. Bezoekers konden proeven van taart en Wise-pralines. Ook in Lebbeke werd de heropening gevierd. “In Lebbeke was de laatste lancering van alle bibliotheken gepland” zegt bibliothecaris Ann Heirbaut. “Daarom hebben we een flesje koud gezet voor het team medewerkers van Cultuurconnect, dat hier maandenlang mee bezig geweest is. Ook bezoekers kunnen een glaasje meedrinken en proeven van wise-pralines. Wij doen er nog wat appelsap van de boerderij Staveshof uit Wieze bovenop.”