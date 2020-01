Na RunforOzzie en ChristmasrunforOzzie nu ook APlayforOzzie: Kinderen De Pupil schenken opbrengst musical aan Kinderkankerfonds. Nele Dooms

13 januari 2020

16u47 0 Buggenhout De leerlingen van basisschool De Pupil staan dit weekend met de musical “De Kinderen van de Kerstman” op het podium. Daarmee brengen ze “APlayforOzzie”, nadat eerder in Opdorp ook al de RunforOzzie en ChristmasrunforOzzie plaatsvonden. Vrijwilligers verzamelen daarmee centen voor het Kinderkankerfonds, nadat de kleine Oscar uit Opdorp leukemie kreeg. “Ozzie is leerling van onze school en dus dragen ook wij ons steentje bij”, zegt meester Kurt Vermeir.

Het is traditie dat de leerlingen van gemeentelijke basisschool De Pupil een musical opvoeren. Meester Kurt Vermeir leidt elke keer alles in goede banen en alle kinderen doen mee. Dit jaar krijgt de musicalopvoering iets bijzonders. De school zal een deel van de opbrengst immers schenken aan het goede doel: het Kinderkankerfonds.

“Dat is niet toevallig”, zegt directeur Elke Van Hoeymissen. “Onze school kreeg recent niet zo’n goed nieuws te verwerken. Bij één van onze leerlingen Oscar, Ozzie voor de vrienden, werd leukemie vastgesteld. Mama Lien is bij ons juf in het eerst leerjaar. Het nieuws sloeg in als een bom in de school, en bij uitbreiding de hele dorpsgemeenschap. En dat bracht heel wat solidariteit op gang. Zo zetten vrienden en sympathisanten zich al in met een RunforOzzie en was er ook een ChristmasrunforOzzie. Nu doen wij onze duit in het zakje met APlayforOzzie en zamelen we met onze voorstelling geld in. Met de musical vertolken we onze solidariteit met Ozzie.”

De musical die de leerlingen brengen, heet “De kinderen van de Kerstman”. “Dit is een toneelstuk uit de stal van Benny Vreden, een Nederlands productiehuis gespecialiseerd in kindermusicals”, zegt meester Kurt. “We namen het stuk stevig onder handen en maakten er een eigen versie van. Daarbij gaan we voor een verrassende toneelbewerking. Onderwerpen als de milieuproblematiek, energieverbruik en solidariteit komen aan bod.”

Jubileum

Er is overigens reden tot feesten, want de musical is het twintigste kindertoneel van De Pupil. “Een jubileumjaar dus”, zegt Vermeir. “In 1997 ondernam het leerkrachtenteam een eerste poging om een jeugdtoneel te realiseren. Het ging toen om één enkele voorstelling van ‘De kinderen van de kerstman’. Het was het startschot van nog vele andere theaterproducties. In 2010 kreeg hetzelfde stuk een facelift en werd het een tweede maal opgevoerd. Voor het jubileumjaar kiezen we opnieuw voor deze vertoning, maar dan wel met nieuwe scènes en variaties. Repetities zijn al sinds september bezig.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdagen 17 en 24 januari om 19 uur en op zaterdagen 18 en 25 januari om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in zaal Madelon, aan de Dries in Opdorp.