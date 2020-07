Na onrust in Kerkstraat, schepen licht toekomstplannen herinrichting straat toe: “Alles aan doen om mooie en veilige winkelstraat te maken” Nele Dooms

10 juli 2020

13u16 3 Buggenhout “We gaan er alles aan doen om van de Kerkstraat een mooie en veilige winkelstraat te maken”. Dat zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). De voorbije dagen was “We gaan er alles aan doen om van de Kerkstraat een mooie en veilige winkelstraat te maken”. Dat zegt schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). De voorbije dagen was onrust ontstaan bij handelaars in de Kerkstraat door plannen om eenrichtingsverkeer in de toekomst definitief te maken. Het schepencollege stelde zopas een studiebureau aan om een ontwerp voor de Kerkstraat uit te tekenen.

Met twee grote bouwwerven tegelijk in de Kerkstraat, rechtover elkaar, is het voor de handelaars in het centrum van Buggenhout momenteel niet zo simpel. Het ingestelde eenrichtingsverkeer werd niet bij iedereen in dank aanvaard. Bovendien ontstond bijkomende onrust door mogelijke plannen van het gemeentebestuur om in de toekomst definitief eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat in te voeren. Het is één van de krijtlijnen die in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 werden opgenomen. “De Kerkstraat in het centrum van Buggenhout moet een echte winkelstraat worden”, stond daarin te lezen. “De gemeente kiest daarom voor een aanpak van deze straat tussen de spoorweg en de Kasteelstraat. Er zal eenrichtingsverkeer komen. Bredere voetpaden moeten het winkelen aangenamer maken. Voor deze heraanleg is 300.000 euro voorzien.”

Studiebureau

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Geert Hermans (CD&V) bevestigt dat het schepencollege zopas een studiebureau aangesteld heeft om een herinrichting van de Kerkstraat uit te tekenen. “Het is werkelijk onze bedoeling om van de Kerkstraat een mooie, aantrekkelijke én veilige winkelstraat te maken”, zegt hij. “Want geef toe, het kan beter in de Kerkstraat. Er is heel veel verkeer, een voetpad is er bijna niet en de parkeerdruk is hoog. Op je gemak winkelen is er toch niet echt bij. En daar willen we iets aan doen.”

Vertrouwen

Hermans ziet onder andere een voorbeeld in de Hoogstraat van Mechelen, met brede voetpaden en een smallere rijweg in eenrichting. “Onze Kerkstraat moet in de eerste plaats een belevingsstraat worden én een ontmoetingsplaats”, zegt hij. “We willen er ook meer kleur in het straatbeeld. Ik heb alleszins heel veel vertrouwen in het aangeduide studiebureau, want zij hebben al ervaring met gelijkaardige projecten. Maar ik kan verzekeren dat ook handelaars en buurtbewoners zeker bij de opmaak van het ontwerp betrokken zullen worden.”

Het studiebureau zal in eerste instantie verschillende mogelijke scenario’s voor een hernieuwde Kerkstraat uittekenen. In het najaar zal daar een infomarkt over plaatsvinden, waar handelaars en inwoners op uitgenodigd worden. “Zij kunnen dan input geven en op basis van hun opmerkingen kunnen de voorontwerpen dan nog worden bijgestuurd”, zegt Hermans. “Het resultaat daarvan zal in het voorjaar worden voorgesteld, met de bedoeling om tegen de zomer van 2021 een definitief ontwerp te hebben waar iedereen zich in kan vinden.”