Na kritiek en petitie: geen “enkel plaatselijk verkeer” meer in Dammekensstraat Nele Dooms

28 augustus 2020

15u04 0 Buggenhout De regeling om in de Dammekensstraat in Buggenhout enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten, wordt afgevoerd. Dat is gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositiepartij Vlaams Belang drong hier al lang op aan, omdat heel wat buurtbewoners kritiek hadden op de maatregel.

Begin dit jaar werden door het gemeentebestuur van Buggenhout extra maatregelen genomen voor de Dammekensstraat. Kort voordien was de Reigersweg omgevormd tot fietsstraat en dat zorgde volgens bewoners van de Damekensstraat voor extra sluipverkeer voor hun deur. Omdat het om een smal baantje gaat, besliste CD&V om doorgaand verkeer uit de straat te bannen. Er werd aan het begin van de straat een verkeersbord gezet dat aangaf dat enkel plaatselijk verkeer nog mocht doorrijden. Gevolg daarvan was dat vanaf de overweg aan Baasrode Zuid bestuurders vanop de Baasrodestraat niet meer mochten afslaan richting Reigersweg en Dammekensstraat, tenzij ze effectief plaatselijk verkeer waren. Als alternatieve route werden de Mandekensstraat en de Poelstraat aangeduid.

De beslissing stuitte de voorbije maanden op heel wat protest. Bewoners van de nabij gelegen Brandstraat, die door de regeling ook heel wat kilometers om moesten rijden, organiseerden zelfs een petitie. Ondertussen kwam tijdens gemeenteraden Vlaams Belang diverse keren tussen met de vraag de maatregelen rond plaatselijk verkeer weer af te voeren.

Tijdens de jongste gemeenteraad donderdagavond legde de oppositiepartij het voorstel opnieuw op tafel. Deze keer werd het door de gemeenteraad wel goedgekeurd. Dat betekent dat het verkeersbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” aan de Dammekensstraat weer zal weggenomen worden. “We zullen wel moeten bekijken om dat traject dan fietsveiliger te maken”, liet schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V) verstaan. “Eventueel kunnen we werken met verkeersdrempels.”

Bij Vlaams Belang reageren ze tevreden op de beslissing. “We werden het jongste half jaar overspoeld met klachten over dat plaatselijk verkeer in de Dammekensstraat”, zegt raadslid Joris Verhaegen. “Deze beslissing tartte inderdaad elke logica en sloot de meest natuurlijke weg van Opstal naar Dendermonde af. En het argument dat de Dammekensstraat niet geschikt is voor doorgaand verkeer, is een non-argument. De Bovendonkstraat is ook niet geschikt voor vrachtverkeer, maar wordt wel opgenomen in de nieuwe vrachtwagenroute.”