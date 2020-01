Na invoering fietsstraat in Reigersweg: pleidooi voor Heidebos en Begijnenweg als extra fietsstraten Nele Dooms

28 januari 2020

15u47 0 Buggenhout Als het van oppositiepartij N-VA afhangt, dan worden ook het Heidebos en de Begijnenweg in Buggenhout fietsstraten. Het zijn zijstraten van de Reigersweg, die recent volledig aangelegd werd als fietsstraat.

In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang op het autoverkeer en chauffeurs moeten er zich houden aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De Reigersweg is één van de eerste straten in Buggenhout die dit statuut kreeg. Met positief resultaat. “Alleen blijkt er nu een probleem in de zijwegen van de Reigersweg”, analyseert raadslid Jean-Pierre Willems (N-VA). “Fietsers genieten in de Reigersweg een beschermd statuut. Maar als ze afslaan en de Begijnenweg of het Heidebos indraaien, valt die bescherming weg. Zo zijn al wel wat fietsers verrast door wagens die plots toch voorbij rijden. Er gebeurde zelfs een valpartij door. Ons lijkt het daarom beter om ook van deze twee wegen fietsstraten te maken, tot aan de Brandstraat. Het zal de veiligheid ten goede komen.”

De Reigersweg kreeg ook een tractorsluis om in een deel het autoverkeer tegen te houden. Alleen gebeurden daar al twee serieuze ongevallen, waarbij wagens op de sluis reden. N-VA drong daarom tijdens de jongste gemeenteraad aan om extra maatreglen te voorzien om de tractorsluis meer zichtbaar te maken en de veiligheid te optimaliseren. Schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V) kon hier alvast positief op antwoorden. “Het reflecterend geel zal vervangen worden door wit, zodat het meer opvalt. En er komen led-lichten op de grond voor de tractorsluis, zodat ze beter zichtbaar is”, zegt hij.