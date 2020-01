Na incident waarbij man aan sporthal aangevallen werd: Vlaams Belang eist nultolerantie tegenover drugsdealers Nele Dooms

16u10 38 Buggenhout Het incident aan de sporthal De Pit aan de Platteput in Buggenhout het voorbije weekend lokt heel wat reacties uit. Een man werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevallen door twee jongeren, die hij eerder op drugsgebruik betrapt had. Het Vlaams Belang eist nultolerantie tegenover drugsdealers, met onmiddellijke ingang.

De man, Kris Dalemans, raakte vrijdagnacht zwaar gewond aan de onderarm. Een week eerder had hij twee tieners in de toiletten van de sporthal op drugsgebruik betrapt. Hij had de uitbater van de cafetaria toen geholpen om de jongeren buiten te zetten. Het voorbije wekend liep het echter opnieuw mis, toen de betrokkenen elkaar terugzagen in de cafetaria. Toen de man later naar zijn auto liep, werd hij geraakt in de arm en begon hevig te bloeden. Hij moest naar het ziekenhuis. De lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke bevestigt het incident en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. Het is nog niet duidelijk of de man werd beschoten of gestoken met een mes.

Onder andere op sociale media wordt het voorval druk besproken. Het is niet de eerste keer dat in Buggenhout drugsfeiten naar boven komen. Eerder was er ook al eens heisa nadat drugsperikelen rond het jeugdhuis aan het Klaverveld gesignaleerd werden en cocaïnedealers betrapt werden aan een jeugdfuif. Volgens de burgemeester van Buggenhout is er dan weer van drugsproblemen in de buurt van de sporthal geen sprake. Maar de uitbater van de cafetaria spreekt dat tegen.

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt alvast dat het genoeg is geweest. “Drugdealers op speelpleintjes, in ons jeugdhuis, op onze jeugdfuiven, aan het station, in het park van de pastorie, in de sporthal,... en nu een regelrechte afrekening met wapens. Het lijkt erop dat Buggenhout stilaan het Chicago aan de Schelde begint te worden”, zegt raadslid Steven Creyelman (VB). “De gemeente mag niet langer lijdzaam toekijken hoe Buggenhout langzaam maar zeker wordt ingepalmd door drugdealers. De tijd van talmen is voorbij. Het is tijd voor een harde aanpak. We eisen een onmiddellijke nultolerantie tegenover drugdealers en dat van het bestrijden van dit soort crapuul eindelijk een prioriteit gemaakt wordt.”