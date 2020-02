Na ijdele pogingen om drugs uit jeugdhuis te houden: Bobo sluit tijdelijk de deuren Schepen van jeugd wil na zomer heropstart met nultolerantie Nele Dooms

10u51 0 Buggenhout Jeugdhuis Bobo, aan het Klaverveld in Buggenhout, sluit de komende maanden de deuren. Aanleiding is de strijd tegen drugs in het jeugdhuis die er is ingezet, maar niet lijkt te werken. Op een vergadering met bestuur en leden van het jeugdhuis is daarom beslist de deuren tijdelijk dicht te doen. Er zal geen toegang meer zijn tot de lokalen. Na de zomer moet een heropstart met nultolerantie volgen.

De drugsproblematiek in Jeugdhuis Bobo kwam midden 2019 aan het licht. Oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) kaartte toen diverse drugsincidenten binnen de gemeente aan. Via hun Burgermelding had deze partij onrustwekkende meldingen en persoonlijke getuigenissen binnen gekregen van drugs, niet alleen cannabis maar ook harddrugs zoals cocaïne, op diverse plaatsen in Buggenhout. Ook het Jeugdhuis Bobo bleek zowel in de omgeving als binnen te kampen te hebben met een drugsproblematiek. Schepen Mieke van Malderen (CD&V) beloofde maatregelen om in het jeugdhuis het roer om te gooien, met nieuwe mensen, meer sensibilisatie en ook preventie. Het zorgde een maand later voor een nieuwe bestuur dat vastberaden was om “komaf te maken met hangjongeren met drugs in en rond het jeugdhuis die de goede naam besmeuren.” En sinds juni 2019 volgde het jeugdhuis een drugsbegeleidingstraject met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender.

Alleen blijkt nu dat die strijd niet zo simpel is dan verwacht. Dat kwam tijdens een jongste vergadering met de leden van het jeugdhuis, na alweer een recente gemeenteraad deze maand waarbij de drugsproblematiek in de bosgemeente naar boven kwam, aan bod. “Na maanden werken aan deze problematiek, is er bijna geen verandering te voelen in het jeugdhuis”, zeggen de jongeren van Bobo. “Het is ook zeer moeilijk om eigen vrienden en kennissen te berispen.” De jongeren zien geen enkele andere oplossing dan de deuren van Jeugdhuis Bobo te sluiten. “Het lijkt ons de enige manier om de werking weer op punt te kunnen zetten”, menen ze.

Schepen van jeugd Van Malderen staat achter de beslissing. “Ik vind dat ze van moed, doorzettingsvermogen en toekomstperspectief getuigt”, zegt ze. “Alle leden krijgen op deze manier de kans om na te denken over hun eigen toekomst binnen Bobo en hoe ze die willen invullen. In juni zullen we nieuwe gesprekken opstarten met leden die akkoord gaan met een volledige nultolerantie binnen het jeugdhuis. We nemen dan de tijd tot begin september om draaiboeken op te stellen om het jeugdhuis een degelijke structuur en beleid mee te geven, waarmee de nieuwe leden aan de slag kunnen.”

De jeugdhuiswerking wordt gesloten van maart tot en met eind mei. Alle sleutels worden ingeleverd bij de jeugddienst. Daardoor zal er totaal geen toegang meer zijn tot de lokalen. Externen die de zaal al vastlegden om te huren voor een activiteit, zullen die wel nog kunnen gebruiken, maar dat wordt volledig opgevolgd door gemeentepersoneel van de vrijetijdsdiensten.