Na heisa over eenrichtingsverkeer: Kerkstraat nu volledig afgesloten Nele Dooms

08 juli 2020

10u32 10 Buggenhout Boze handelaars, misnoegde passanten en buurtbewoners ten spijt wordt er nu nog drastischer ingegrepen in de verkeerssituatie in de Kerkstraat. In plaats van eenrichtingsverkeer, is de straat de komende dagen volledig afgesloten voor het verkeer. Alleen plaatselijk verkeer mag erin.

In de Kerkstraat zijn momenteel twee grote bouwprojecten tegelijkertijd bezig. De situeren zich rechtover elkaar. Het schepencollege besliste daarom om in de straat eenrichtingsverkeer in te voeren, van aan het station richting bos. De beslissing zette de voorbije dagen kwaad bloed bij handelaars die naar eigen zeggen nog amper klanten over de vloer krijgen door de situatie. Ter hoogte van de werven deden zich bovendien ook regelmatig verkeersopstoppingen voor.

Het schepencollege besliste nu om nog drastischer in te grijpen. In plaats van eenrichtingsverkeer is de hele Kerkstraat afgesloten voor verkeer. Dat staat aan beide zijden van de straat aangeduid met verkeersborden. Die wijzen er wel op dat plaatselijk verkeer wel nog kan en de handelaars bereikbaar zijn. Niet dat de handelaars daarmee opgezet zijn. “Dit is gewoon lachen met ons”, klinkt het. “Er wordt hier totaal met de handelszaken geen rekening gehouden.”

‘Niet veilig genoeg’

Volgens schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V) komt de nieuwe verkeersregeling er op advies van de verkeersdienst van de lokale politie Buggenhout-Lebbeke. “We hebben de verkeerssituatie in de Kerkstraat samen met de politie herbekeken”, zegt hij. “Daaruit bleek dat de toestand toch niet veilig genoeg was, zelfs niet met eenrichtingsverkeer. Daarom is beslist de straat af te sluiten , maar wel dat handelaars bereikbaar blijven. De omleiding voor doorgaand verkeer is ingesteld zoals dat elke donderdag op marktdagen gebeurt.”

Het verkeersverbod blijft al zeker tot en met vrijdag in voege. Daarna start het bouwverlof en omdat de twee werven dan stilliggen, zal de Kerkstraat dan weer open gaan. Het eenrichtingsverkeer blijft wel behouden. Normaal gezien wordt de straat na het bouwverlof, als de werven weer opstarten, opnieuw afgesloten, tot eind september.