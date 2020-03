Na annuleren openingsreceptie Lente Op den Dries: ook plantenmarkt zal niet doorgaan Nele Dooms

13 maart 2020

16u29 8

Nadat eerder al bekend raakte dat de openingsreceptie van de beeldententoonstelling Lente Op den Dries in Opdorp niet zal plaatsvinden wegens de coronacrisis, is nu ook beslist dat de jaarlijkse Plantenmarkt die telkens aan het initiatief gekoppeld wordt geannuleerd wordt. Die was voorzien op zondag 22 maart. De plantenmarkt speelt zich normaal af rondom de Dries, met tal van standhouders die tuin- en natuurproducten aanbieden. “Het beloofde een topeditie te worden”, zegt Hilde Mertens van het organiserend comité. “Er tekenden al zoveel standhouders in dat we zelfs extra traject uitstippelden om ze allemaal een plaats te kunnen geven. Maar ook wij moeten nu eenmaal de maatregelen rond de coronacrisis volgen en dus schrappen we deze activiteit.”