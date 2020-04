N-VA wil steunmaatregelen voor handelaars en verenigingen Nele Dooms

20 april 2020

14u16 0 Buggenhout Oppositiepartij N-VA van Buggenhout wil dat het gemeentebestuur maatregelen neemt om de lokale handelaars en verenigingen te ondersteunen. “Een relanceplan is dringend nodig”, zegt Wim Mommaers. “We moeten durven investeren. Naast het geld dat bespaard wordt uit activiteiten die niet kunnen doorgaan, moet de gemeente extra middelen vrijmaken.”

“Door de coronacrisis zagen plaatselijke handelaars hun inkomsten grotendeels weggevallen. Velen onder hen trekken aan de alarmbel”, zegt N-VA-fractieleider Wim Mommaers. “Er is terecht veel aandacht voor de veiligheidsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van het virus. Maar als we willen dat onze handelaars en het rijke verenigingsleven in onze gemeente deze crisis overleven, is ook daar dringend actie nodig.”

N-VA wil een noodplan, waarbij de ondersteuning van de verenigingen, een relance van de economie en aandacht voor het welzijn van de inwoners centraal staan. De partij denkt aan een verenigingenfonds voor dringende financiële ondersteuning van verenigingen die met kosten geconfronteerd worden en hun inkomsten uit eetfestijnen en dergelijke zagen wegvallen. “Het moet ook mogelijk zijn om reservaties van gemeentelijke infrastructuur kosteloos te annuleren”, zegt Mommaers. “Al betaalde reservaties voor evenementen die niet kunnen doorgaan moeten meteen terugbetaald.”

Voor de plaatselijke economie denkt N-VA aan een cadeaubon van 10 euro per inwoner, die enkel kan besteed worden bij de lokale handelaars. “Er moet ook een uniek aanspreekpunt komen voor handelaars en overleg met alle middenstandsorganisaties voor een relanceplan van de lokale handel. We denken ook aan een noodfonds voor horeca en handelaars die hun winkel noodgedwongen moesten sluiten.”