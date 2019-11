N-VA pleit voor strenger reglement tegen wildgroei reclameborden in wegbermen Nele Dooms

15 november 2019

17u30 0

Oppositiepartij N-VA wil dat er een streng reglement en betere controles komen die de wildgroei aan reclameborden in wegbermen moet tegengaan. Raadslid Jan Jacobs (N-VA) deed het voorstel tijdens de gemeenteraad. “Er zijn heel wat plaatsen in onze gemeente waar het steeds erger wordt wat reclameborden betreft”, zegt hij. “Ik denk bijvoorbeeld aan de Diepmeerstraat en Kamerstraat, de Damstraat, de Broekstraat richting Opwijk, enzovoort. De meeste organisaties vragen zelfs geen toestemming aan het gemeentebestuur om hun borden te zetten en vaak laten ze ze na het evenement ook nog staan. Die komen dan in de graskant te liggen en zorgen voor een heel lelijk zicht. We organiseren in onze gemeente met vrijwilligers opruimdagen tegen zwerfvuil, doen mee aan acties zoals Mooimakers, maar tegelijk vallen die inspanningen om de gemeente properder te maken in het niet als dergelijke reclameborden massaal de omgeving ontsieren.” Bij CD&V, die nu Buggenhout bestuurt, zeggen ze toe om de situatie te bekijken. De regels voor het plaatsen van reclameborden en affiches aanpassen om de wildgroei tegen te gaan, wordt wel pas tegen eind volgend jaar verwacht.